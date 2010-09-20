-İDRİS ARSLAN ''YEŞİL'' İLE ARKADAŞMIŞ İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasında tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun sorusu üzerine, ''yeşil'' olarak bilinen Mahmut Yıldırım ile Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden arkadaş olduğunu, Yıldırım'ı en son 1997'de gördüğünü söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada İdris Arslan savcıların sorularını yanıtlarken doğduğu köye yıllarca giremediğini belirterek, ''Doğu Perinçek'in ziyaret ettiği Abdullah Öcalan yüzünden'' dedi. Başkan Şengün de ''O şahsı ziyaret etmeyen kalmadı'' diye konuştu. Duruşmada savcıların İdris Arslan'a sorularını yöneltmesinin ardından sanıklar soru sordu. Tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdris Arslan'a, İsmail Paker ismini kullanan İsmail Eksik ve eski savcı avukat Ertaç Giray ile oğlu Alparslan Arslan arasında bir ilişki olup olmadığını sordu. İdris Arslan da bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Perinçek ardından Öcalan'ı ziyaret etmediğini, 2000'e Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak diğer gazetelerin genel yayın yönetmenleri gibi röportaj yaptığını kaydetti. Perinçek, röportajın dışında Abdullah Öcalan'ın ABD'nin eline düşmemesi için telkinde bulunmaya ve Türkiye vatanseverliği adına Öcalan'ın yanına gittiğini ifade ederek, Öcalan ile yaptığı görüşmenin hepsini sayfalarca yazdıklarını, bu görüşmeyle ilgili yazdığı kitabı da mahkemeye sunduğunu, röportaj sırasında çekilen bütün fotoğrafları da yayımladıklarını anlattı. -İDRİS ARSLAN'IN KAZANCI- Haşıloğlu, Danıştay saldırısının ardından Alparslan Arslan'ın vekaletini almak için görüşen avukat Abdurrahman Sarıoğlu'nun İdris Arslan'a neden 2 bin lira verdiğini sorarak, ''Para alması gereken avukat size neden para veriyor'' dedi. Arslan'ın ''Allah rızası için yaptığını söyledi'' şeklindeki beyanı üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de ''Tanımadığınız, bilmediğiniz bir adam, ilk defa görüyorsunuz. Size para veriyor. Oğlunuzun suçlandığı olaydan dolayı mı para verdi?'' dedi. Arslan da ''Evet. Alparslan'a, ailesine sahip çıkmak için para verdi'' diye konuştu. Arslan, Başkan Şengün'ün ''Aldıktan sonra iade ettiniz mi?'' sorusuna ise ''Hayır'' yanıtını verdi. Köksal Şengün, duruşmayı yarın saat 09.00'a erteledi. Bu arada ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz da duruşmayı izledi. -CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN TANIK OLARAK DİNLENMESİ İSTENDİ- Tutuklu sanıklardan Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül de mahkemeye verdiği dilekçede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tanık olarak dinlenmesini istedi. Gül'ün 17 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Danıştay saldırısından hemen sonra, dönemin Başbakan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla emniyet ve MİT yöneticileriyle toplantı düzenlediğini ifade eden Ergül, bu toplantının kamuoyunda brifing olarak anıldığını kaydetti. Bu toplantıda Gül'ün önüne davanın birçok sanığının da yer aldığı ''Ergenekon'' şemasının konulduğunu ileri süren Ergül, Gül'ün bilgi ve görgüsünün anlattırılması için tanık sıfatıyla dinlenmesini talep etti.