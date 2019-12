-İDRİS ARSLAN İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, oğlunun can güvenliği olmadığı şeklindeki beyanları nedeniyle Silivri Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen Salih Yaşar'a Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, dosyada bulunan Arapça yazıları gösterdi. Yaşar da bunların Kur'an-ı Kerim'den ayetler, şifa amacıyla okunan dualar olduğunu belirterek, kendisinin bunlarda bir katkısının olmadığını, bu yazıların hoca olarak bilinen sanık Salih Kurter'e ait olduğunu söyledi. Duruşmada, tutuklu sanık Veli Küçük'ün avukatı olan kızı Zeynep Küçük de bu davada Salih Yaşar ismini ilk kez kendisinin ortaya çıkardığını belirterek, telefon kayıtlarına ilişkin Yaşar'a bazı sorular yöneltti. Avukat Küçük, Yaşar'a telefon kayıtlarına göre, tanık olarak dinlenen Recep Özkan ile Danıştay saldırısında önce çok görüştüklerini hatırlattı. Bunu anımsamadığını söyleyen Yaşar, Özkan ile saldırıdan sonra görüştüklerini savundu. Küçük, Yaşar'a, kayıtlara göre Alparslan Arslan'ın evine her pazar günü gittiğinin anlaşıldığını belirterek, Arslan'a dua okudukları tarihin de 14 Mayıs değil 7 Mayıs 2006 olduğunu söyledi. Yaşar ise hatırladığı kadarıyla Arslan'ın evine iki kere gittiğini, 14 Mayıs tarihinde de dua okuduğunu kaydetti. Avukat Küçük ayrıca, duruşmaya öğlen arası verildiği sırada Alparslan Arslan'ın annesinden duyduğuna göre, Arslan'ın öğlen saatinde savcılarla görüştüğünü söyledi. Bunun üzerine duruşmada izleyici olarak bulunan Arslan'ın babası İdris Arslan söz alarak, sabahleyin duruşmaya geldiğinde cezaevi savcısının kendisini çağırdığını duyunca, Silivri Adliyesine giderek oğlunun can güvenliğiyle ilgili ifade verdiğini kaydetti. Avukat Küçük, duyduğunun bu olmadığını, Arslan'ın öğlen savcı çağırdığı için görüşe çıkmadığını duyduğunu dile getirdi. Bunun üzerine savcı Mehmet Ali Pekgüzel, ''Bizimle konuştuğunu ima ediyor. Konuşmamızda herhangi bir sakınca yok. Ama Arslan ile görüşmedik'' dedi. Bu arada, duruşma sırasında rahatsız olduğuna ilişkin dilekçe yazdığını ifade eden Osman Yıldırım, duruşmadan ayrılmak istediğini söyledi. Başkan Köksal Şengün ise kendisi hakkında bir beyan olabileceği gerekçesiyle Yıldırım'ın salondan ayrılmasına izin vermedi. Öte yandan, İdris Arslan'ın Silivri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt tarafından alınan ifadesinde, davaya bakan mahkemeye verdiği dilekçede oğlunun can güvenliğinin tehlike altında olduğunu belirttiği kaydedildi.