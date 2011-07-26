-İDRAR VE KAN NUMUNELERİ ÇALINDI BARTIN (A.A) - 26.07.2011 - Bartın'da, aile sağlığı merkezlerinden toplanarak hastaneye götürülen 13 kişiye ait idrar ve kan numuneleri araç şoförü alışveriş yaparken çalındı. Sabah saatlerinde aile sağlığı merkezlerinden alınan kan ve idrar örnekleri, koruyucu çanta içinde tahlil için Bartın Devlet Hastanesine götürülmek üzere görevli tarafından toplanarak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki kiralık otomobile konuldu. İsmi açıklanmayan şoför, numuneleri hastaneye götürdüğü sırada Hendekyanı Caddesi'nde durdurduğu aracın kapılarını kilitlemeden alışveriş yapmak için bir bakkala girdi. Otomobile döndüğünde Kırtepe Aile Sağlığı Merkezine ait çantanın yerinde olmadığını fark eden sürücü, durumu yetkililere bildirerek diğer numuneleri laboratuvara teslim etti. İncelemede, 13 kişiye ait kan ve idrar numunelerinin çalındığının belirlenmesi üzerine tahlil sonuçlarını almaya gelen ilgili vatandaşlardan yeni numuneler alındı. İl Sağlık Müdürü Osman Nacaroğlu, 30 yıllık memuriyet hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Olaydan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Nacaroğlu, ''Numunelerin bulunduğu çanta, içinde değerli bir şey olduğu zannedilerek çalınmış olabilir. Söz konusu kişiler çantanın içindeki numuneleri ne yaptılar merak ediyoruz. Hastalarımızdan tekrar numuneler alındı, laboratuvara gönderildi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmadı'' dedi.