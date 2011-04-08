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Ekonomi

İDO'YA EN YÜKSEK TEKLİF 502 MİLYON DOLAR İSTANBUL (A.A)

08 Nisan 2011 13:43

-İDO'YA EN YÜKSEK TEKLİF 502 MİLYON DOLAR  İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinin elemesiz turunda en yüksek teklif 502 milyon dolar oldu.   Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye, teklif veren Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu, Global Liman İşletmeleri A.Ş, Yıldırım Holding A.Ş, Deniz Turizm Yatırımları A.Ş.-Stena Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yetkilileri katıldı.  İhalenin elemesiz turunda kapalı zarf teklifleri alındı. Elemesiz turda en yüksek teklif 502 milyon dolar oldu. İhale kapalı zarf usulü teklif alınması ile devam edecek. 

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