İDO'ya Bursa'dan rakip çıktı

Son dönemdeki zamlarla tepki çeken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) işletmesine alternatif için girişim başlatıldı. BURULAŞ deniz otobüsü şirketi kurma çalışmalarını hızlandırdı.



Bursa-İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) özelleştirme sonrası uygulamalarına yönelik artan şikayetler üzerine rakip firma kurma fikrini gündeme getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk somut adımı attı.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Bursa'nın ulaşım şirketi Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Genel Müdürü Levent Fidansoy'un talimatıyla İstanbul'da deniz taşımacılığı yapan Dentur ve Turyol'a teklifler iletildi.

BURULAŞ yetkilileri Dentur ve Turyol yöneticilerine Bursa-İstanbul arası yapmayı planladıkları taşımacılık ile ilgili 3 farklı teklif sundu. BURULAŞ, 2 şirkete birlikte taşımacılık yapma, iskele kullanım ortaklığı ve şirketlerden gemi kiralama olmak üzere 3 ayrı teklif götürdü. Turyol Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa-İstanbul arası deniz otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapma konusunda teklif getirdiğini söyledi.

Turyol'un Eminönü, Karaköy, Üsküdar, Kadıköy, Çayırbaşı, Haydarpaşa, Esenköy, Çınarcık'taki iskelelerde kullanım hakkı bulunduğunu belirten Can, "Bursa teklifini iletti. Yönetim kurulu üyelerimiz bu teklifleri değerlendiriyor. Şirket olarak yolcu taşımacılığı yapabileceğimiz uygun gemi modelleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak şirket olarak bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne net düşüncemizi ileteceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da Dentur'un kullanımında Üsküdar, Beşiktaş, Kabataş, Eminönü, Bebek, Avcılar ve Harem Barınağı iskeleleri bulunuyor. 1997'de kooperatifleşen ve 2002 yılında anonim şirket statüsüne kavuşan Dentur'a, BURULAŞ'tan ilk etapta iskele kullanımı ve birlikte taşımacılık yapma ile ilgili teklif iletildi. Dentur Yönetim Kurulu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

BURULAŞ proje ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Deniz taşımacılığının ilk ayağı karşılıklı gidiş-geliş yapılacak bölgelerde 2 iskele için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na (UBAK) başvuru yapılması gerekiyor. İskeleler için alınan iznin ardından taşımacılık hat izni için ayrı bir başvurunun yapılması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda iskele ve hat izni için UBAK'a başvuru yapacak. Hat izni ve iskele izninin alınmasının ardından Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuru yaparak ruhsat alacak.

Ardından Bursa ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin UKOME toplantılarında taşımacılık yapılması planlanan hatlar için gerekli kararlar alınacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Bursa-İstanbul arası yolcu taşımacılığı başlayacak. BURULAŞ, ilk etapta kiralık olmak üzere uygun koşullarda gemiler kullanacak. Hattın çalışmaya başlaması ile birlikte gemilerin satın alınması planlanıyor. Bursa'dan seferlerin Mudanya'da eski iskelenin yan tarafındaki alandan yapılması planlanırken İstanbul'dan Kabataş, Eminönü ve Beşiktaş ile ilgili tek tek fizibilite çalışmaları yürütülüyor.



Ölü sezon indirimi



İDO, esnek fiyat uygulamasına gelen eleştiriler üzerine araçlar için hafta içi sabit ve eskisinden de ucuz sabit fiyatlı kampanya yaptığını duyurmuştu. Kampanya kapsamında bilet fiyatları sabitlenerek, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında pazartesi-perşembe günleri arasında şoför hariç, Pendik-Yalova: 51 TL, Yenikapı-Yalova: 59 TL, Yenikapı-Bursa: 75 TL, Yenikapı - Bandırma: 85 TL olarak belirlendi. Açıklanan bilet fiyatlarına sürücülerin bilet bedeli de eklenince bu rakamların eskisinden de pahalıya geldiği belirtiliyor. Bursa-Yenikapı arasındaki 75 TL'lik bilet fiyatlarına 24 lira araç sürücüsü ve bir lira da işlem ücreti eklendiğinde en ucuz bilet 100 liraya geliyor. Yalova-Yenikapı için ise bu rakam 78 lirayı buluyor. İDO özelleşmeden önce fiyatlar Bursa-Yenikapı için 90 TL, Yalova-Yenikapı için ise 60 liraydı. İndirimin hafta içinde 4 günle sınırlı kalması ve Ramazan Bayramı'ndan önce bitecek olması ölü sezon indirimi olarak yorumlandı.