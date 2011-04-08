-İDO'YA 800 MİLYON DOLAR TEKLİF İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinin açık artırma bölümünde teklif 800 milyon dolara yükseldi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ihalenin açık artırmasına, Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu, Global Liman İşletmeleri A.Ş, Deniz Turizm Yatırımları A.Ş.-Stena Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yetkilileri katıldı. İhalenin elemesiz ve elemeli turunun ardından geçilen açık artırma 755 milyon dolarla başladı. Asgari artırım tutarının 5 milyon dolar olduğu açık artırmada teklif 800 milyon dolara yükseldi. -EN DÜŞÜK TEKLİF- Elemeli turda en düşük teklifi veren Yıldırım Holding A.Ş'nin ardından açık artırma bölümünde de ilk turda Deniz Turizm Yatırımları A.Ş.-Stena Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu, ikinci turda ise Global Liman İşletmeleri A.Ş. teklif vermeyerek ihaleden çekildi. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) özelleştirilmesi ihalesi kapsamında en düşük teklifi veren Yıldırım Holding A.Ş. ihaleden elendi. İDO'nun yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde kapalı zarf usulü gerçekleştirilen elemeli turda, en düşük teklifi veren Yıldırım Holding oldu.