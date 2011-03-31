-İDO'YA 5 TEKLİF İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) özelleştirilmesi için başlatılan ihale sürecinde 5 firma/ortaklık, teklif verdi. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İDO'nun özelleştirme teklif dosyaları ihale komisyonuna teslim edildi. İDO'nun yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirme ihalesi için 12 firma şartname aldı. Bugün sona eren teklif verme süresi içinde 5 firma/ortaklık, teklif dosyalarını sundu. İhale için Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu, Global Liman İşletmeleri A.Ş., Yıldırım Holding A.Ş., Deniz Turizm Yatırımları A.Ş.- Stena Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda San. Ve Tic. A.Ş. teklif verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk, başkanlığını üstlendiği komisyon tarafından ihale dosyalarının inceleneceğini açıkladı. Baştürk, ''Dosyalar kısa sürede incelenecek. Uygun olanlar ve eksikler giderildikten sonra şirketler çağrılarak görüşmeler yapılacak. En iyi fiyat veren firmalar ile tarihi daha sonra açıklanacak bir gün, açık ihale usulü ile satış yapılacak. Amacımız süreci fazla uzatmamak. En kısa zamanda dosyaları inceleyerek tarafları çağıracağız ve açık pazarlık usulü ile ihaleyi yapacağız'' dedi. Açık ihale tarihi ve yerinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. -İHALE SÜRECİ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İDO'nun özelleştirilmesine yönelik ihale sürecini 6 Ocak Perşembe günü başlatmış, 17 Ocak'tan itibaren de şartname satışa sunulmuştu. Kapalı zarf usulüyle teklif alınarak, pazarlık ve açık artırma yapılmak suretiyle sonuçlandırılacak ihaleyle İDO'nun yüzde 100 oranındaki hisseleri blok satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleye girmek isteyen katılımcılar, 20 bin dolara şartname aldı. İhalede son teklif verme süresi bugün sona erdi. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak ödenecek. Büyükşehir Belediyesince 1987 yılında kurulan İDO, 18 hatta, 25 deniz otobüsü, 10 hızlı feribot, 17 arabalı vapur ile 36 iskelede hizmet veriyor. Geçen yılı karla kapatan şirketin 2011 yılı beklentisi 380 milyon TL ciro. Bunun yaklaşık 120 milyon lirası faiz, vergi ve amortisman öncesi kar.