İDO'nun özelleştirlimesine onay

T24 -

Rekabet Kurulunun 4 Mayıs tarihli kararları, kurumun internet sitesinde yayımlandı.





Buna göre, Yiğit Mühendislik Asansör Hırd.Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Remsan İnş. Asan. San. Tic. Ltd. Şti.'nin İFO istanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenecek ''12. Uluslararası Asansör Fuarı''na katılım taleplerinin zımnen reddedildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.





Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. tarafından yapılan dikey anlaşmalar ve çeşitli uygulamalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili Tebliğ'in ihlal edildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, kurul, Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile Hürrem Kosif, Hüdayi Kosif, Serdar Naim Kosif, Kosifler Petrol Tic. Ltd. Şti. arasındaki dikey anlaşmaların 18 Eylül 2010 tarihinin geçmesi nedeniyle ilgili Tebliğ ile sağlanan grup muafiyeti kapsamı dışında kaldığını kararlaştırdı.





Bu nedenle söz konusu kanun uyarınca, taraflara gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde söz konusu anlaşmaları kanuna uygun hale getirmeleri gerektiğini kararlaştıran kurul, aksi takdirde haklarında söz konusu Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı yönünde görüş bildirilmesi hususunda Başkanlığın görevlendirileceğini bildirdi.





Total Oil Türkiye A.Ş. tarafından yapılan dikey anlaşmalar ve çeşitli uygulamalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili tebliğin Tebliğ'in ihlal edildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına ve şikayetin reddine karar veren Kurul, Shell&Turcas Petrol A.Ş. ve Shell Gaz Tic. San. A.Ş. tarafından yapılan dikey anlaşmalar ve çeşitli uygulamalar yoluyla Kanunun ihlal edildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda da herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.





Feriha Doyuran tarafından Opet Petrolcülük A.Ş. hakkındaki şikayet, Göl İnşaat Petrol Elektronik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından da BP Petrolleri A.Ş hakkındaki şikayet ile dikey anlaşmalar ve çeşitli uygulamalar yoluyla kanunun ve ilgili tebliğin ihlal edildiği iddiaları üzerine yapılan incelemeler sonucunda da taraflar arasındaki dikey ilişkinin 18 Eylül 2010 tarihinin geçmesi nedeniyle grup muafiyeti kapsamı dışında kaldığına, bu nedenle taraflara gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde söz konusu anlaşmaları Kanuna uygun hale getirmeleri gerektiği, aksi takdirde haklarında Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı yönünde görüş bildirilmesi hususunda Başkanlığın görevlendirilmesine karar verildi.







Özelleştirmeler





Kurul, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşları ve İştiraklerine ait hisselerin tamamının blok satış yöntemiyle Tepe İnşat Sanayi A.Ş.-Akfen Holding A.Ş.-Souter Investments LLP-Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş Ortak Girişim Grubu veya Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesinde sakınca olmadığına karar verdi.





Kurul, devir ile ilgili Alpay Alkan tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak Kanun kapsamında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını kararlaştırdı.







Menfi ve tespit muafiyet





Aksigorta A.Ş. ile Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan ''Hayat-Dışı Sigorta İçin Acentelik Sözleşmesi''ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca bireysel muafiyet tanınmasına karar veren Kurul, Turkuaz Petrol Ürünleri A.Ş. tarafından yapılan dikey anlaşmalar ve çeşitli uygulamalar yoluyla kanunu ihlal edildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını ve şikayetlerin reddini kararlaştırdı.





Akbank A.Ş. ve Citibank A.Ş. arasında 21 Şubat 2011 tarihinde imzalanan ''Citi Wings Kredi Kartı ve Citibank Global Programlan İşbirliği ve Marka Lisans Sözleşmesi''ne menfi tespit belgesi verilemeyeceğine karar veren Kurul, sözleşmenin grup muafiyetinden yararlanamayacağına, sözleşmeye imza tarihi olan 21 Şubat 2011 tarihinden itibaren muafiyet tanınmasına karar verdi.