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Ekonomi

İDO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A)

16 Haziran 2011 14:58

-İDO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Akfen Holding, Tepe İnşaat, Souter Investments ve Sera Gayrimenkul ortak girişimiyle kurulan TASS Denizcilik ve Ulaştırma Hizmetleri AŞ, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İDO) hisselerini devraldı. Akfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hissedarı olduğu İDO'nun yüzde 100 oranındaki hissesinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde blok satış yöntemi ile devir alınması amacıyla Akfen Holding AŞ, Tepe İnşaat Sanayi AŞ, Souter Investments LLP ve Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme AŞ Ortak Girişimi ortakları tarafından kurulan, Akfen Holding'in yüzde 30 oranında hissesine sahip olduğu ve müşterek yönetime tabi TASS Denizcilik ve Ulaştırma Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile İBB ve diğer hissedarları arasında Hisse Satış Sözleşmesinin bugün imzalandığı belirtildi. Açıklamada, ''Satış bedeli olan 861 milyon dolar ödenmiş ve İDO hisseleri devri tamamlanmıştır'' denildi.

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