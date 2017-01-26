İDO'nun ortağı: Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin 42 dolar olacağına dair garanti verilmişti!

Köprüdeki geçiş ücretinin 18 dolara inmesi sebebiyle Eskihisar-Topçular seferlerinde ilginin azaldığını belirten İDO'nun ortağının "Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin 42 dolar olacağına dair garanti verilmişti" dediği belirtildi.

Osmangazi Köprüsü’nü işleten Otoyol A.Ş.’nin bir ortağı ile İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) yerli ortağı arasında geçen köprüdeki fiyat indirimine ilişkin telefon görüşmesi ortaya çıktı. Osmangazi Köprüsü'nü işleten şirket, köprüdeki fiyat indirimini ABD’de tahkime götürme kararı veren İDO'nun yerli ortağını aradı. İDO’nu ortağının, kendilerine ihale sırasında devlet tarafından garanti verildiğini savunarak "2011’deki ihale sırasında Körfez Geçiş Köprüsü’nün geçiş ücretininin '42 dolar artı KDV' olacağı konusunda bize garanti verilmişti. İDO’ya o nedenle 861 milyon dolar verdik" dediği öğrenildi.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan ''Osmangazi’ davasını kazanırsak siz de ‘devlet’e gidersiniz' başlıklı yazısı şöyle:

Osmangazi Köprüsü’nü işleten Otoyol A.Ş.’nin bir ortağı, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) İngiliz ortağı Souter Investments’ın köprüde fiyat indirimini ABD’de tahkime götürme kararı üzerine şirketin yerli ortağını aradı:

- Bizi niye tahkime götürüyorsunuz? Muhatabınız devlet değil mi? Gidin Hazine’yi mahkemeye verin.

İDO’nun yerli ortağı yanıtladı:

- Davayı açan ben değilim. Bizim İngiliz ortağımız.

Aralarındaki diyalog şöyle sürdü:

Otoyol’un ortağı: İDO’nun özelleştirme ihalesine girerken Körfez Geçiş Köprüsü’nü (Osmangazi Köprüsü) hesaba katmadınız mı?

İDO’nun ortağı: Hesaba kattık. Bize Osmangazi Köprüsü’nde fiyatın 42 dolar olacağını bildirmişlerdi. Ayrıca, köprünün bu kadar hızlı tamamlanıp, hizmete gireceğine ihtimal vermedik. 6-7 yıl süreceğini düşündük.

Otoyol’un ortağı: Köprüyü bir an önce bitirip işletmeye açmak bizim iş planlarımız arasında vardı.

İDO’nun ortağı: Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretinin 18 dolara (64 lira) inmesi, İDO’nun en önemli gelir alanı Eskihisar-Topçular seferlerine ilgiyi oldukça aşağı çekti. Köprüden geçişler yüzde 40-50 arttı. İngiliz ortağımız bunu ABD’de tahkime götürme kararı verdi.

Otoyol’un ortağı: Davanın muhatabı olarak neden bizi gösterdi?

İDO’nun ortağı: Dava aleyhinize sonuçlanırsa konuyu siz devlete götürürsünüz.

İDO’nu ortağı, kendilerine ihale sırasında garanti verildiğini savundu:

- 2011’deki ihale sırasında Körfez Geçiş Köprüsü’nün geçiş ücretininin “42 dolar artı KDV” olacağı konusunda bize garanti verilmişti. İDO’ya o nedenle 861 milyon dolar verdik.

Davayla ilgili bu ayrıntıyı öğrenince 2013 yılı eylül ayının ikinci yarısını anımsadım. Malatya’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayaküstü sohbet sırasında İDO’yla ilgili sözlerine tanık olmuştum. Erdoğan, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da bulunduğu sohbette şöyle demişti:

- Körfez Geçiş Köprüsü hizmete girdikten sonra bile İDO’yu alan şirketler, Eskihisar-Topçular seferlerinden kazançlı çıkacaklar. Biz bunların hepsini hesapladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde bu sözü söylerken Osmangazi Köprüsü için hangi geçiş ücretini dikkate almıştı acaba?

Çanakkale Köprüsü'nde uzunluk değişir mi?

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün bugün gerçekleşecek ihalesine tekliflerini hazırlayan şirketlerden bazıları zarflarını kapatırken şöyle düşündü:

- Biz teklifimizi Çanakkale 1915 Köprüsü’nün iki ayağı arasındaki uzunluğun 2023 metre olacağına göre hazırladık. Şirketlerden biri, "En düşük teklifi vereyim, kazanınca lobi yapar, köprünün uzunluğunu indirilmesini sağlarım" şeklinde hareket eder mi?

Bu kuşkunun nedenini soruşturdum, şu yanıtı buldum:

- Aslında Çanakkale Köprüsü’nün iki ayağı arasındaki uzunluğun 1600-1700 metre olabileceği güzergah var. Ancak, hükümet Cumhuriyet’in 100’üncü yılını da dikkate alarak, köprünün iki ayak arasındaki uzunluğunu 2023 metre olarak planladı. Ayrıca, bu durumda Çanakkale 1915 Köprüsü, “dünyanın en uzunu”unvanını da kazanacak.

İhale sonrası uzunluk değişir mi?