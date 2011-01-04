İDO’nun ihale takvimi belirlendi





MEHMET DEMİRKAYA T24



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özelleştirilmesine karar verilen İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(İDO) ile ilgili ihale takvimini belirledi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İDO’nun özelleştirilmesi ihalesiyle ilgili ilanlar 6 Ocak 2011’de verilecek.

Pazarlık usulüne göre yapılacak ihale ile İDO’nun hisseleri blok olarak satılacak.

İhaleye katılacak olanlar. 20 milyon dolar tutarında geçici teminat verecek.

Son teklif verme günü olarak 31 Mart 2011 tarihi belirlenen İDO’nun ihale bedeli, hisse satış sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak ödenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihaleye katılacak olanların 17 Ocak 2011 tarihinden itibaren 20 bin dolara ihale şartnamesi alabilecekler.

1987 yılında kurulan İDO, 18 hatta, 25 Deniz Otobüsü, 10 Hızlı Feribot, 17 Araba Vapuru ile 36 iskelede hizmet veriyor. Geçtiğimiz Eylül ayında, 34 adet yolcu vapuru ve 49 şehir hatları iskelesi, İBB iştiraki olarak kurulan İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. AŞ 'ye devredilmişti.



