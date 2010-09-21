İDO’nun “davetli” avukat ihalesi AKP’li başkanın

Mehmet Demirkaya - T24





Özelleştirme çalışmaları hız kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İDO’nun, “avukatlık hizmet alımı” ihalesini, AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Eğitim Başkanı avukat Emrah Kulaklı aldı. Davet yöntemiyle yapılan ihaleyi Kulaklı 95 bin TL’ye üstlendi.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.(İDO), “Avukatlık Hizmeti Alımı” işini, Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesi’nin (f) fıkrasına göre mayıs ayında ihale etti. Duyuru yapılmadan, davet yöntemiyle yapılan ihaleye 2 avukat teklif verdi. Teklif veren avukatların ikisinin de, AKP İstanbul Gençlik Kolları’nda yürütme kurulu üyesi olması dikkat çekti.



Söz konusu iş için, AKP Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanı avukat Yusuf İşler 102 bin 125 TL, aynı geçlik kollarından Eğitim Başkanı avukat Emrah Kulaklı ise 95 bin TL teklif verdi.



İDO, en uygun teklifi veren avukat Kulaklı ile 20 Mayıs 2010 tarihinde sözleşme imzaladı.





“Ürün sorumluluğu ve ayıp kavramı”



İDO’nun ihalesini alan avukat Kulaklı’nın, AKP’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre özgeçmişi özetle şöyle:



“1980 Denizli doğumlu. İlkokul Denizli’de, ortaokul ve lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olan Kulaklı bir süre yurtdışına çıktı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi SBE Özel Hukuk, ABD’de master eğitimi aldı. Serbest avukatlık yapan Kulaklı, 2009 yılında Ürün Sorumluluğu ve Ayıp Kavramı adında bir kitabı yayımlandı.”





Kulaklı’nın uzmanlığından yararlanılacak



İDO yetkilileri, işin yaklaşık bir yıllık süreyi kapsadığını belirterek şunları söyledi:



“İDO’nun, personelin fazla mesaileriyle ilgili davaları söz konusu. İDO’nun kendi avukatları olmasına karşın, hem uzmanlık gerektirdiği için hem de iş yoğunlu nedeniyle bu işin dışarıdan hizmet alımı yoluyla karşılanması uygun görüldü. İhale kanunlara uygun bir şekilde yapıldı”.



Yetkililer ayrıca, personelin fazla mesaileriyle ilgili yaklaşık 95 dava dosyası bulunduğunu söyledi.





