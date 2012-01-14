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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2012 13:20

-İDO'nun bazı seferleri iptal edildi İSTANBUL (A.A) - 14.01.2012 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, Marmara Denizi'ndeki etkili lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.  İDO'dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki hava muhalefeti nedeniyle, saat 11.30'daki Kartal-Yalova ile saat 12.30'daki Yalova-Kartal deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Ayrıca, saat 08.50'deki Bostancı-Kartal/Yalova ile saat 10.30'daki Yalova-Kartal Deniz Otobüsü seferlerinin de lodos nedeniyle yapılamadığı belirtildi. 

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