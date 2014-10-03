İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş, "Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok seferi iptal ettiğini" açıkladı.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri şunlar:
16:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
17:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
17:00 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:30 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
19:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
19:15 Kadıköy-Yenikapı-Armutlutk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
20:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü