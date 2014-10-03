İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş, "Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok seferi iptal ettiğini" açıkladı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri şunlar:

16:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

17:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

17:00 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

19:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

19:15 Kadıköy-Yenikapı-Armutlutk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

20:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü