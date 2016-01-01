İDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre yapılamayan seferler şöyle;
09.50 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü,
10.15 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü,
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10.50 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.
İptal olan seferler şöyle:
11.40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü,
14.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü