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İDO’dan sefer iptalleri

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

01 Ocak 2016 13:28

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre yapılamayan seferler şöyle;

09.50 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü,

10.15 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

10.50 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.

İptal olan seferler şöyle:

11.40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 

12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, 

14.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

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