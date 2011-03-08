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İDO'DAN SEFER İPTALİ İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 09:34

-İDO'DAN SEFER İPTALİ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı dış hat seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İDO'dan alınan bilgiye göre, saat 06.35'deki Bostancı-Kartal/Yalova deniz otobüs ile 07.00'deki Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi iptal edilirken, 07.30'daki Yalova-Yenikapı, Bandırma/Yenikapı-Bostancı, 07.45'deki Yalova/Kartal ve 08.00'deki Armutlu-Armutluk/Yenikapı-Bostancı deniz otobüs seferleri de poyraz nedeniyle yapılmayacak. Bu arada, İDO'nun iç hat seferlerinde iptal olmadığı öğrenildi.

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