İDO'dan Ramazan Bayramı için ek seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Ramazan Bayramı'nda ek seferler düzenleyecek.



İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram nedeniyle 21-23 Eylül tarihleri arasında yaşanacak yoğunluğu dikkate alan İDO, deniz yolunu kullanacak tatilcilere yönelik ek seferler planladı.



Buna göre, 21 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Yenikapı-Bandırma ve 21.30'da Bandırma-Yenikapı, 22 Eylül Salı günü saat 21.30'da Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova, 23 Eylül Çarşamba günü de saat 01.00'da Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova arasında ek seferler yapılacak.





