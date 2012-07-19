İDO'dan özür ve tek fiyat müjdesi

Son dakika biletlerinin yüksek fiyatta olması ve internetten bilet alımlarında yaşanan sorunlar üzerine, İstanbul Deniz İşletmeleri (İDO) ortaklarından Hamdi Akın'dan özür ve tek fiyat uygulamasına dönüleceği açıklaması geldi.

Son dakika biletlerine uygulanan yüksek fiyat ve internet satışında yaşanan sorunlarla büyük tepki çeken İstanbul Deniz İşletmeleri (İDO), tek fiyat uygulamasına dönüyor.

Yolculardan gelen yoğun tepkilerin sonucunda uygulanan 'dinamik fiyat' politikası yerine tek fiyat politikasına dönüleceği açıklaması, İDO’nun yüzde 30 ortağı Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'dan geldi.

Akın, Hürriyet gazetesinin haberinde, “Benim de bilet alamadığım oldu, hata yaptık. Tüm yolculardan özür diliyorum” dedi.

Akın, “İDO’da uygulanmaya çalışılan dinamik fiyat politikasında hatalar yapıldığını kabul ediyor ve özür diliyorum. Bu kadar tepkiyi hak etmedik ama ben yine de tüm yolculardan özür diliyorum. Yönetiminde bile olmadığım İDO’nun fiyat ve bilet satışı konusundaki aksaklıklarından sorumlu tutulmak beni çok üzdü. Ama yanlışlarımızı anladık, çözmek için bir eylem planı hazırladık. Cuma (yarın) gününden itibaren biletlerde tek fiyat uygulamasına geri dönüyoruz” dedi.

'Zam yapmayı beceremedik'

İDO’nun 16 Eylül’e kadar sürecek yeni bir kampanya başlatacağını söyleyen Akın, fiyatlar ve teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanan sıkıntılı sürecin detaylarını Hürriyet’e anlattı.

Akın şöyle konuştu: “İDO’da Belediye döneminde ekonomi sınıfı 22 lira olan bilet fiyatını sadece yüzde 10 zamla 24 lira olarak sabitlemeyi planlayan bir çalışma yürütülüyor. Bunun dışında hafta sonları yoğun talepten dolayı bilet fiyatının 26 lira olması planlanıyor. Ayrıca son dakika fiyatlaması, farklı koltuk fiyatı gibi tüm uygulamaları kaldırdık. Yeni fiyat tarifesi ve uygulamalar önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Kısacası hakkımız olduğu halde zam yapmak istedik ancak bunu bile beceremedik.”

'2 gün yakından izledim'

İDO’nun yönetim kurulunda bile olmadığını belirten Akın, “Gelişmelerden, krizin medyaya yansımasından sonra haberim oldu. Çok doğru başlamış bir proje haklıyken haksız duruma düştük. Ben de çok şaşırdım. Ben o süreçte iki gün üst üste İDO’ya gittim. Ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştım. Önder Sezgi ve ekibinin çok iyi niyetli çalıştıklarını gördüm. Her gün kendim bilet almak üzere dışardan sisteme girdim ve bir keresinde ben de bilet alamadım. 16 Haziran’daki yönetim kurulu toplantısına bile girdim. Arkadaşlara, ‘Ne olur yolcunun hayatını kolaylaştırın, bunun için fiyat dahil ne gerekiyorsa yapın’ dedim. Ondan sonra oturduk fiyatları yeniden düzenledik” dedi.

'Kötü şöhreti silene kadar zam yok'

İDO'yu devraldıkları günden bu yana dövizdeki yükseliş ve hükümetin aldığı kararla kırsal yakıt yerine euro-dizel yakıt kullanma zorunluluğunun yıllık 68 milyon TL maliyet farkı getirdiğini ancak kendilerinin bunu yolcu fiyatlarına yansıtamadığını belirten Akın şunları söyledi:

"Şu anda zararına çalışıyoruz. Normalde bizim yüzde 40’a yakın zam yapmamız lazımdı. Ancak fiyat krizinin etkilerini ve kötü şöhreti silene kadar artık zam yapmadan çalışmak zorundayız... Maliyet artışlarına rağmen gereken zammı yapmadık ama yine de kazıklayan şirket konumuna düştük. Bu arada özeleştirimizi de yaparak, hatalarımızı da kabul ediyorum. Ve bu hatanın bedelini de fazlasıyla ödedik. Bu yıl bizim açımızdan kayıp. Ama şirketi aldığımıza pişman değiliz. Önemli olan geleceğimizi kaybetmemek."