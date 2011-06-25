-İDO'DAN ERKEN ALANA UCUZ BİLET İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1 Temmuz tarihinden itibaren dinamik ve esnek fiyatlandırma sistemine geçerek, erken bilet alacak yolculara daha ucuz bilet satacağını duyurdu. İDO'dan yapılan açıklamada, Yenikapı-Bandırma hattında başlayacak yeni sistemin, daha sonra tüm İDO hatlarında uygulamaya konulacağı belirtildi. Havayolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörlerinde uzun yıllardır uygulanan dinamik ve esnek fiyatlandırma sisteminin, artık deniz yolcularına da sunulacağı dile getirilen açıklamada, yeni sistem sayesinde, erken bilet satın alan İDO yolcularının, daha ekonomik koşullarda yolculuk yapma fırsatını yakalayacağı vurgulandı. Bir süredir dinamik ve esnek fiyatlandırma sistemi üzerine çalışan İDO'nun, 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yeni sistemin uygulamasına başlayacağı, ilk olarak Yenikapı-Bandırma hattında uygulamaya konulacak sistemin, ilerleyen dönemlerde diğer hatlara da yayılacağı bildirildi. Yeni sistemle, yolcular ne kadar erken bilet satın alırsa, bilet fiyatlarının o kadar ekonomik olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi: ''Pilot uygulamanın başlayacağı Yenikapı-Bandırma hattında, yaya yolcu bileti 35 TL, araç bileti 130 TL iken, uygulanacak dinamik ve esnek fiyatlandırma ile bu rakamlar, yayalar için 5 TL, araçlar için 30 TL'den başlayabilecek. Sefer tarihi yaklaştıkça bilet fiyatları kademeli olarak artacak. Dolayısıyla, erken bilet satın alanlar önemli avantaj elde etmiş olacak. Dinamik fiyatlandırma sistemiyle, bir yandan müşteri ödüllendirilirken, diğer yandan İDO ile yolculuk teşvik edilmiş olacak. Bu uygulama, uzun vadeli planlama yapan gezi grupları ve tur şirketleri için de oldukça cazip ve özendirici bir seçenek durumunda. İDO yolcuları, bilet fiyatlarını kurumun web sitesinden, çağrı merkezinden ve bilet satış noktalarından öğrenip, işlem yapabilecekler.''