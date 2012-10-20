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Ekonomi

İDOBÜS kış sezonunu 1 TL'den açacak

İDOBÜS'ün, Balıkesir, Manisa ve İzmir için geçerli olan 13 TL, 19 TL ve 22 TL'lik fiyatlar için toplam 26 bin koltuk kontenjanı ayırdığı duyuruldu

20 Ekim 2012 21:33

İDOBÜS, önümüzdeki sonbahar-kış sezonunu 1 TL'den başlayan fiyatlarla açacağını duyurdu. Buna göre, 1 Kasım-28 Şubat tarihlerinde İstanbul-Bursa arasında 1 TL'den karşılıklı 25 bin koltuk, 6 TL'den 66 bin koltuk ve 9 TL'den 66 bin koltuk satışa sunulacak. Bu seçenek, sadece İDOBÜS'ün Kabataş-Bursa deniz otobüsü ayağını kapsayacak.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, İDOBÜS'ün önümüzdeki sonbahar-kış döneminde İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir arasında en rahat ulaşım alternatifi olacağı belirtildi. Bu kapsamda 1 Kasım 2012 - 28 Şubat 2013 tarihleri arasında sonbahar-kış dönemi için İDOBÜS'ün yeni tarifesini ve kampanyalarını belirlediği duyuruldu.

 

Sonbahar- Kış sezon fiyatları

 

İDOBÜS'ü kullananların, İstanbul Kabataş'tan Deniz Otobüsü ile seyahatlerine başlayarak, Bursa Güzelyalı (Mudanya) İskelesi' ne varış yapmak suretiyle, iskele dışına çıkmadan sefer dâhilinde, otobüsler ile Balıkesir-Manisa ve İzmir'e kadar gidebildiği, dönüş yolculuklarını da aynı şekilde gerçekleştirebildiği kaydedildi.

İDOBÜS'ün, bu seyahatler için çok avantajlı fiyat seçenekleri sunduğu belirtilen açıklamada, “Önümüzdeki dönemde 1 Kasım-28 Şubat tarihlerinde, İstanbul-Bursa arasında 1 TL'den karşılıklı 25 bin koltuk, 6 TL'den 66 bin koltuk ve 9 TL'den yine 66 bin koltuk İDOBÜS yolcularını bekliyor. Bu seçenek sadece İDOBÜS'ün Kabataş-Bursa deniz otobüsü ayağını kapsıyor” denildi.

 

İstanbul - Balıkesir hattı

 

Açıklamada, yine İDOBÜS ile İstanbul-Balıkesir hattı için karşılıklı 13 TL'den, İstanbul-Manisa Hattı için karşılıklı 19 TL'den, İstanbul-İzmir Hattı için ise yine karşılıklı 22 TL'den başlayan fiyatlar bu hatlarda seyahat edilebileceği belirtildi. İDOBÜS'ün, Balıkesir, Manisa ve İzmir için geçerli olan 13 TL, 19 TL ve 22 TL'lik fiyatlar için toplam 26 bin koltuk kontenjanı ayırdığı duyuruldu. İDO'nun geçen Mart ayında başlattığı İDOBÜS uygulaması neticesinde, 22 Mart – 18 Ekim tarihleri arasında 885 bin 616 yolcu taşındığı hatırlatıldı.

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