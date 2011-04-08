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Ekonomi

İDO YENİ SAHİBİNİ BULDU İSTANBUL (A.A)

08 Nisan 2011 14:27

-İDO YENİ SAHİBİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinin açık artırma bölümünde en yüksek teklifi 861 milyon dolar ile Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu verdi.  Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye, teklif veren Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu, Global Liman İşletmeleri A.Ş, Yıldırım Holding A.Ş, Deniz Turizm Yatırımları A.Ş - Stena Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yetkilileri katıldı.  İhalede açık artırma bölümünde sona kalan iki katılımcıdan Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubunun 860 milyon dolar teklif vermesi üzerine, Torunlar Gıda ihaleden çekildiğini açıkladı. İhale Komisyonu Başkanı Adem Baştürk'ün, Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubundan teklifini artırması ısrarı sonrasında, grup son olarak 1 milyon dolar daha artırım yaparak 861 milyon dolar teklif verip, ihaleyi kazandı.

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