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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşullarından dolayı İDO ve BUDO'nun bazı seferlerinde iptaller yaşandı

14 Ocak 2018 22:09

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile 18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamamıştı.

BUDO'dan sefer iptalleri 

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bu akşam yapılacak bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.00 ve 21.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 21.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı. 

Aynı gerekçeyle gün içinde de sefer iptalleri yapılmıştı.

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