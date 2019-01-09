İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Gece boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO, BUDO ve şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre,

Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

Beşiktaş-Bostancı 08:10

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45

Bostancı-Beşiktaş 08:50

Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.