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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 sefer iptal edildi

13 Ocak 2018 14:22

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO'daki sefer iptalleri

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü'nün iptal edildiği bildirildi.

BUDO'daki sefer iptalleri

10:30Büyükçekmece - Mudanya, 
10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,
11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci, 
12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya 
13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 
14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 
14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu, 
16:00 Armutlu Mudanya

 

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