İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO'daki sefer iptalleri

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü'nün iptal edildiği bildirildi.

BUDO'daki sefer iptalleri

10:30Büyükçekmece - Mudanya,

10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,

11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci,

12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya

13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci,

14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,

14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu,

16:00 Armutlu Mudanya