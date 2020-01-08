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İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

08 Ocak 2020 00:23

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle: 

İDO

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

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