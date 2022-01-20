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İDO ve BUDO seferlerinde iptaller

Sefer iptallerine olumsuz hava koşulları gerekçe gösterildi

20 Ocak 2022 08:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;

09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09:45 Yenikapı-Yalova, 09:45 Yalova-Yenikapı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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