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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içerisinde yapılacak bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

30 Kasım 2016 12:23

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri ise şöyle:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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