İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal seferleri ise şöyle:



07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)