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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Kar yağışının yurt genelinde etsini sürdürmesi nedeniyle deniz ulaşımda bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı

19 Şubat 2015 11:19

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi

07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi

18.30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü seferi

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi 

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi 

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi 

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi 

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi 

12:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi 

12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

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