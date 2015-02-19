İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi



07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi



07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi



18.30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü seferi



BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi



08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi



09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi



09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi



10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi



12:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi



12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi