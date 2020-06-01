İDO seferleri kademeli olarak başlıyor

Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 Haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hattındaki seferleri bugün itibarıyla başladı.
2 Haziran itibarıyla İDO, bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatarak vatandaşlara hizmet verecek. Kurumun resmi internet sitesinde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınması gerektiğine dikkat çekildi ve "Tüm yolcularımızın sefer saatinden en az 15 dakika önce kimlikleriyle birlikte terminallerimizde bulunması gerekmektedir" dendi.