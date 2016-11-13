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İDO seferleri iptal edildi

İDO, Marmara Denizinde beklenen kuvvetli lodos nedeniyle seferlerini iptal ettiğini duyurdu

13 Kasım 2016 22:01

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO)'nun Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışındaki tüm seferleri iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi genelinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDO tarafından iptal edilen, hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

13-11-2016 17:30 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

13-11-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

13-11-2016 18:00 Yenikapı – Yalova Deniz Otobüsü

13-11-2016 18:20 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü

13-11-2016 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

13-11-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

13-11-2016 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

13-11-2016 18:30 Bandırma – Yenikapı Hızlı Feribot

13-11-2016 18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü

13-11-2016 19:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

13-11-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

13-11-2016 19:30 Yalova – Yenikapı Deniz Otobüsü

13-11-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

13-11-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

 

 

 

 

 

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