İDO seferleri durdurmaktan vazgeçti

1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracağı açıklayan İDO, bu kararından vazgeçti. İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde anons edildi.

HaberTürk'te yer alan haber göre, son dönemlerde iç ve dış hatlarda birçok sefer sayısını azaltan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım'da yaptığı açıklamada 1 Aralık itibariyle İstanbul’daki iç hat seferlerini durduracağını duyurmuştu.

Şirket kaynak elde edebilmek için filosundaki bazı gemileri de satışa çıkardığı belirtilmişti. Ancak, bu sabah bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. İDO'nun kararı bu sabah yapılan seferlerde anons edildi.

İBB Başkanı Uysal'dan İDO açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlit Uysal, İDO'nun seferlere devam etme kararıyla ilgili olarak "Şirket tekrar bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" dedi.

Uysal, İDO'nun seferlerini devam ettirme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uysal, " Yapılan bir kamu hizmeti. İDO'dan açıklama gelince biz 'vatandaşımızı mağdur etmeyiz' demiştik. Gerekli hazırlığı yaptık. Feribotları iskelelerde hazır hale getirdik. Tabi bu arada şirketle görüşmeler yaptık. Şirket yetkilileri de bir değerlendirme yaptılar ve 'Biz bu kararımızdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek' dediler. Yakıt fiyatlarını gerekçe gösteriyorlardı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu düşünüyorum. Ben şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama olaki benzer şey tekrar olursa büyükşehir belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız. Şirket bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.