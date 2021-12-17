İDO'nun Bursa-İstanbul arası arabalı feribot seferleri sonlandırılıyor

İDO'nun Mudanya’dan İstanbul’a arabalı feribot seferleri sonlandırılıyor. Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO’nun, büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP’li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak’tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.