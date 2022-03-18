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İDO, kar yağışı sebebiyle tüm biletli hat seferlerini iptal etti

"Seferi iptal olan yolcularımız web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden 72 saat içerisinde ücret farkı ödemeden değişiklik yapabilirler"

18 Mart 2022 22:13

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) şehirdeki kar yağışı nedeniyle sefer iptalleri konusunda açıklama yaptı. Tüm biletli hat seferlerinin iptal edildiği açıklandı. 

İDO’nun açıklamasında, "19-20 Mart (Cumartesi, Pazar) günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden 72 saat içerisinde ücret farkı ödemeden değişiklik yapabilirler. 72 saat içerisinde iptal ya da değişiklik yapılmaması durumunda biletleri iptal edilerek ücretleri hesaplarına iade edilecektir." denildi.

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