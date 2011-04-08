-İDO İHALESİNE 5 FİRMA KATILIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesine başlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye, teklif veren Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu, Global Liman İşletmeleri A.Ş, Yıldırım Holding A.Ş, Deniz Turizm Yatırımları A.Ş-Stena Yatırım Holding A.Ş Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yetkilileri katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İDO'nun özelleştirilmesine yönelik ihale sürecini 6 Ocak 2011'de başlatmış, 17 Ocak'tan itibaren de şartname satışa sunulmuştu. Pazarlık ve açık artırma yapılmak suretiyle sonuçlandırılacak ihaleyle İDO'nun yüzde 100 oranındaki hissesi blok satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleye girmek isteyen katılımcılar 20 bin dolara şartname alırken, ihalede son teklif verme süresi 31 Mart'ta sona ermişti. Bugün yapılacak nihai pazarlık görüşmelerinin ardından Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulacak. Rekabet Kurulu'nun izin süreci tamamlandıktan sonra ihale, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulacak. Daha sonra ihaleyi kazanan teklif sahibi ile hisse satış sözleşmesi imzalanacak. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, hisse satış sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak ödenecek. Büyükşehir Belediyesi'nce 1987 yılında kurulan İDO, 18 hatta, 25 deniz otobüsü, 10 hızlı feribot, 17 arabalı vapur ile 36 iskelede hizmet veriyor. İDO, 2010 yılında 347 milyon lira gelir elde etmişti.