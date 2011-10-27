-İDO bayramda ek sefer düzenleyecek İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Kurban Bayramı dolayısıyla yolcu ve araç sayısında muhtemel artışı dikkate alarak, 4 ile 9 Kasım tarihleri arasında ek seferler düzenleyecek. İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Kurban Bayramı dolayısıyla 4-9 Kasım tarihleri arasında uygulayacağı tarifeyle ek seferler de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin sefer yapacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İDO Üst Yöneticisi (CEO) Önder Sezgi, bayram süresince iç hatlarda 245, dış hatlarda 600, araba vapurlarında da 1973 olmak üzere toplamda 2 bin 818 sefer yapacaklarını ve 115 bin araç taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca olası yoğunluğu dikkate alarak koyacakları ek seferlerle bu sayıyı 3 bine çıkarmayı düşündüklerini vurgulayan Sezgi, Eskihisar-Topçular hattında da doldur-boşalt sistemiyle yapılacak aralıksız seferleri 15 gemi ile güçlendireceklerini kaydetti. Sezgi, İDO'yu kullanacak yolcuların, tatil veya memleket ziyareti amacıyla dış hatlarda yapacakları seyahatlerinde planlı oldukları taktirde ucuz bilet avantajından daha fazla faydalanacaklarına dikkati çekti. Satışa sunulan bayram biletleri ile ilgili detaylara İDO'nun çağrı merkezi ile www.ido.com.tr'den ulaşılabiliyor.