İDO, 'ambulans skandalı'nı yalanladı

T24 - Balıkesir’de grizu patlamasında yaralanan hastaların İstanbul'a sevki sırasında, Yalova’daki feribot iskelesinden ücret istenmesi üzerine iki ambulansın karayolunu seçtiği iddia edilmişti.



Balıkesir'de 23 şubatta meydana gelen grizu patlaması sonrasında yaralı taşıyan ambulanslardan ikisinin ücret ödemediği için Topçular-Eskihisar arasında çalışan feribota alınmadığı iddiaasıyla ilgili İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.



İddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen yazılı açıklamada, ambulansların kamera görüntülerinden tespit edildiğine dikkat çekildi. Ücret ödemediği için feribota alınmayıp karadan gittiği iddia edilen ambulansların bilet ücretini ödeyerek İstanbul yönüne feribotla geçtiği belirtildi.



Açıklamada, “Eskihisar - Topçular feribot hattında özellikle insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda hiçbir çalışanın ücret konusunda ısrar etmesi söz konusu olamaz” denildi.