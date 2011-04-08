İDO 861 milyon dolarla TEPE-AKFEN'in oldu



T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) yüzde 100 hissesinin özelleştirme ihalesi yapıldı. İDO'nun özelleştirme ihalesini 861 milyon dolarlık teklifle Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu kazandı.

Beş firmanın yarıştığı ihalede elemesiz turda en yüksek teklif 502 milyon dolar olarak verildi.

Elemeli turda Yıldırım Holding ihale dışı kaldı, 755 milyon dolardan açık artırmaya geçildi. Açık artırmada artırım aralığı 5 milyon dolar olarak belirlendi.

Açık artırma süreci şöyle:

Tepe-Akfen 760 milyon dolar teklif etti

Global mola istedi, 765 milyon dolar teklif etti

Deniz-Stena çekildi

Torunlar 770

Tepe-Akfen 775

Global çekildi

Torunlar 780

Tepe-Akfen 785

Torunlar 790

Tepe-Akfen 795

Torunlar 800

Tepe-Akfen mola istedi, 805 teklif etti

Torunlar 810

Tepe-Akfen 815

Torunlar 820

Tepe-Akfen mola istedi, 825 teklif etti

Torunlar 830

Tepe Akfen 835

Torunlar 840

Tepe-Akfen 850

Torunlar 855

Tepe-Akfen 860 teklif etti

Torunlar çekildi

Açık artırma sonucunda ihaleyi 860 milyon dolarlık teklifiyle Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu kazandı.

Komisyon başkanının talebi üzerine gup teklifini 861 milyon dolara yükseltti.

AKFEN: Yeni güzergahlar açacağız



AKfen Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas ihale sonrası yaptığı açıklamada ihalede yaklaşık olarak kafalarındaki fiyatın oluştuğunu belirterek, "Finansman konusunda sıkıntı yok, yüzde 25 özkaynak yüzde 75 finansman olarak düşünüyoruz. Devir işlemleri 3-4 içinde sonuçlanabilir. İDO'nun kârlı bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Yeni güzergahlar açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'Güzel bir fiyata satıldı'



İhalede oluşan rakamı değerlendiren TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı Erol Yücel, "İhaledeki rakam tahminimi çok aştı, bu rakamları bulmasını beklemiyordum. Güzel bir fiyata satıldı. Gemiler giderek yaşlanıyor, değerleri düşüyor. Çok doğru bir iş yapıldı. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak bir ihale yapıldı. Ucuza gitti denecek bir ihale değil. Maliyeti fiyatlara yansıtamazlar. Böyle bir şeyin olmasını beklemiyorum" dedi.

Kimler teklif verdi?



İhale için Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu, Global Liman İşletmeleri A.Ş., Yıldırım Holding A.Ş., Deniz Turizm Yatırımları A.Ş. (Koç Holding şirketi)- Stena Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda San. Ve Tic. A.Ş. teklif vermişti.

İhale süreci



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İDO'nun özelleştirilmesine yönelik ihale sürecini 6 Ocak Perşembe günü başlatmış, 17 Ocak'tan itibaren de şartname satışa sunulmuştu.

İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, hisse satış sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak ödenecek.

100 Milyon yolcu taşıyor



1987 yılında kurulan İDO, 18 hatta, 25 deniz otobüsü, 10 hızlı feribot, 17 arabalı vapur ile 36 iskelede hizmet veriyor.

İstanbul’daki deniz yolcu taşımacılığının yüzde 40’ı İDO tarafından yapılıyor.

2010 yılında 7 milyon araç ve 100 milyon yolcu taşıdı.

Geçen yıl 371 milyon lira ciro elde eden şirketin, bu yılki ciro hedefi 380 milyon TL.