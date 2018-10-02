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İdlib'e beton blok sevkiyatı sürüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor

02 Ekim 2018 19:30

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.
Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR\'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na getiriliyor. Buradan da TIR\'larla İdlib\'e gönderilen beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

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