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Dünya

"İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden 3 bin 806 kişi tahliye edildi”

İran, Rusya ve Türkiye'den İdlib'de insani koridor

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17 Mart 2018 23:17

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy,  Suriye'nin İdlib bölgesinde garantör olan İran, Rusya ve Türkiye’nin  gerilimi azaltma bölgesinde insani koridor organize ederek 3 bin 806 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta Rusya, İran ve Türkiye’nin garantör ülkeler olarak Suriye’nin İdlib şehrindeki gerilimi azaltma bölgesinde insani koridor organize ettiklerini ve bu insani koridordan 3 bin 800’ü aşkın kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre. Rudskoy, “Rusya, İran ve Türkiye’nin ortak koordinasyon merkezinin Ebu-Duhur ve Del Sutan yerleşimleri bölgesinde organize ettiği insani koridordan İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden 3 bin 806 kişi tahliye edildi” diye konuştu.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Deyr ez Zor’a 20 bin 841 kişinin döndüğünü belirten Rudskoy, “12 binin üzerinde sığınmacı Rusya’nın yerel halka yardım için kurulan koordinasyon merkezinin bulunduğu Salhiyah yerleşimine döndü” ifadelerini kullandı.

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