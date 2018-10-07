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İdlib'deki askerî muhalifler ağır silahlarını çekmeye başladı

Muhaliflerin, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat çerçevesinde geri çekilmeye başladıkları bildirildi

07 Ekim 2018 00:32

İdlib'deki askerî muhaliflerin, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat çerçevesinde, cephe hattındaki ağır silahlarını çekmeye başladıkları bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin Sözcüsü Naci Mustafa, yaptığı açıklamada, askerî muhaliflerin İdlib’deki cephe hattından ağır silahları çıkarmaya başladığını söyledi. 

Mustafa, “Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib’deki hatta ağır silahların çekilmesi başladı.” dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor. 

Askeri muhalifler, Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor.

Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek.

Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek. 

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