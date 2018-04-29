T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İdlib'de TSK konvoyuna bombalı saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde görev halinde olan konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda bir sivil görevli personelin hayatını kaybettiğini, bir asker ile bir sivil görevlinin de yaralandığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde görev halinde olan konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda bir sivil görevli personelin hayatını kaybettiğini, bir asker ile bir sivil görevlinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı sırasında konvoyun İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında İdlib'in kuzeyinde görev yapmakta olduğu belirtildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır."

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de konvoyun "Suriye hükümetine yakın güçler" tarafından hedef alındığını ve bir tank taşıyıcının kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri SuriyeGerginliği Azaltma Kontrol GücüOcakSuriyeliSuriyeHakları Gözlemevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24