İdlib'de mülteci kampına saldırı: 10 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde Has kasabasında bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi.

Suriye yönetimi tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Saldırının sesleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyulurken Belediye Başkanı Şanverdi ilçede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Reyhanlı'dan duyuldu

Lazkiye kenti yakınlarındaki Rejim güçleri, İdlib'te muhaliflerin kontrolündeki Harim ilçesine bağlı Salkin köyüne füze fırlattı. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen saldırı, sınırın diğer tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sosyal medya hesabı üzerinden Reyhanlı ilçe sınırlarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde paylaşımda bulundu. Bölgedeki yerel kaynaklar, füze saldırısının ardından ölü ve yaralılar konusunda henüz bilgiye ulaşılamadığını belirttiler.