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İdlib'de, Kızılay'ın kurduğu çadır kentte yaşam başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı tarafından çatışma mağduru Suriyeliler için İdlib kırsalında, AFAD desteğiyle kurulan 4  bin kişilik kampa ilk etapta 200 kişi yerleştirildi

20 Ocak 2018 14:21

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı tarafından çatışma mağduru Suriyeliler için İdlib kırsalında, AFAD desteğiyle kurulan 4  bin kişilik kampa ilk etapta 200 kişi yerleştirildi.
İdlib’in güneyindeki çatışmalardan kaçıp kuzeydeki kırsal bölgelere sığınan siviller için insani yardımlarını artıran Türk Kızılayı, daha önce zemin düzenlemesi yapılan araziye AFAD desteğiyle yeni kamp kurdu. İlk etapta 515 çadırın kurulduğu kampa, çatışma mağduru insanlar yerleştirilmeye başlandı. İnsanlara çadır tahsis etmenin yanı sıra soba, yatak, battaniye, yastık ve benzeri çadır içi malzemeler ile gıda malzemeleri dağıtan Kızılay, bölgedeki gelişmelere göre yardım dağıtımlarını planlıyor.
4 BİN KİŞİLİK KAMP
Kısa sürede 515 çadırın kurulumunu tamamlayan Kızılay, toplam 750 çadırlık bir kamp inşa edecek. Bu sayede 4 bin kişiye barınma ve insani yardım hizmeti verecek olan Kızılay, kampta okul, mescit ve sağlık ocağı da kuracak. İlk etapta 200 kişinin yerleştirildiği kampta günlük olarak 8 bin ekmek üretilerek hem kamp içinde hem de kamp dışında yaşayan çatışma mağdurlarına dağıtılacak.

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