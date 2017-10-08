İdlib'de hava saldırısı; 12 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'in Maret Numan ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil öldü, 15 sivil de yaralandı.

AA'nın haberine göre, kentin güney kırsalındaki Maret Numan ilçesinde pazar yerine saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da olduğu 12 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralanarak bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldı. Ölü sayısının artmasından edişe ediliyor.

Arama-kurtarma çalışmaları için Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri olay yerine intikal etti. Saldırıyı düzenleyen uçağın aidiyeti henüz bilinmiyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.