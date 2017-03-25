T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İdlib’de hapishaneye saldırı: En az 16 ölü

İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye İnsan HaklarıGözlemevi, saldırının Rusya tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.

25 Mart 2017 17:29

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen saldırıda en az 16 kişinin öldüğünü kaydetti. Yapılan açıklamada, gece yarısı düzenlenen bombardımanın hedefi olan hapishanede hayatını kaybedenler arasında mahkûmların ve gardiyanların bulunduğu belirtildi. Muhaliflere yakın olarak bilinen Gözlemevi, bazı kurbanların da bombardımandan kaçmaya çalışırken vurularak hayatlarını kaybettiğini iddia etti.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib, aralarında adını Şam'ı Fetih Cephesi olarak değiştiren, El Kaide bağlantılı Suriyeeski Nusra Cephesi'nin de olduğu muhalif gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Gözlemevi: Saldırıyı Rusya düzenlemiş olabilir

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi‘nin, İdlib'teki aktivistlerin verdiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında, hapishane saldırısını düzenleyen jetlerin tipi ve kullanılan mühimmatın cinsi nedeniyle Rus jetleri tarafından düzenlendiği sonucuna vardıkları belirtildi.

Rusya 2015'in Eylül ayından bu yana Suriye'de hükümet güçlerine askeri destek veriyor.

Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları düzenleyenler arasında Suriye hükümet güçleri ve Rusya'nın yanı sıra ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş jetleri de bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, SÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HaklarıGözlemeviRusyaSuriyeHakları GözlemeviGözlemeviFetih Cephesi KaideSuriyeeski Nusra CephesiSaldırıyı RusyaHakları Gözlemevi&lsquo;ninRusEylülABDIŞİDDeutsche Welle Türkçe DW SÖ/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24