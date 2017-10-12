İdlib’de göç başladı

Türkiye üzerinden İdlib’e giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), kentte ilerleyişini sürdürürken, çatışma bölgesinde göçün başladığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Fezvi Kızılkoyun'un haberine göre, Suriye'de İdlib vilayetinin Türkiye sınırına yakın köylerinde yaşayan Suriyeliler, evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere geçiyorlar. Sınıra yakın bölgede kurulan Türk Kızılayı’nın kontrolündeki kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılardan bazılarının da çatışma endişesiyle kampları terk ettiği belirlendi.

Çatışmaların uzun sürmesinin, güvenlik nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşmamasının, daha büyük bir göç dalgasını tetikleyeceğinden endişe ediliyor.

Hazırlıklar tamam

Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye’ye yönelik olası yeni bir göç dalgasına karşın tüm hazırlıklarını tamamladı. Özgür Suriye Ordusu’nun İdlib’e girdiği gün sivil geçişlere kapatılan Hatay Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye tarafındaki Bab el Hava Sınır Kapısı’ndaki yasak devam ediyor.



Sevkıyat sürüyor

TSK’nın İdlib için Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderdiği zırhlı araç ve askeri araçların sevkıyatı sürüyor. Dün sınırın sıfır noktasında bulunan Oğulpınar Karakolu’na çok sayıda zırhlı askeri personel aracı sevkiyatı yapıld