İdlib şehitleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan 43 kişiye inceleme; 1 kişi tutuklandı

Suriye'nin İdlib şehrinde TSK'ya yönelik hava saldırısında 34 askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımlarda bulunan 43 kişiden biri tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Antalya genelinde 43 kişi hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek adli işlem yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen kişilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, biri tutuklandı, birinin ise işlemleri devam ediyor.

Paylaşımlarla ilgili 'Atatürk'e hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Halk arasında korku ve panik çıkarmak amacıyla tehdit', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.