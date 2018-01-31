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İdlib şehidi DSİ çalışanı Tanboğa, son yolculuğuna uğurlandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, hareket halindeki Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı evli ve 2 çocuk babası Yasin Tanboğa (39), Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verild

31 Ocak 2018 18:44

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kenti kırsalında, hareket halindeki Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı evli ve 2 çocuk babası Yasin Tanboğa (39), Adana\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
İdlib\'de hareket halinde bulunan askeri konvoya dün akşam terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, DSİ çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, çalışma arkadaşı Mahmut Pakyürek ve Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı.
BAKAN EROĞLU DA KATILDI
DSİ 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'nde 2012 yılından bu yana operatör olarak çalışırken göreve gittiği bölgede şehit düşen Yasin Tanboğa için memleketi Adana\'daki Kabasakal Mezarlığı\'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin babası Mustafa Tanboğa, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Neşe Tanboğa\'nın bir ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehit Yasin Tanboğa\'nın çocukları Muhammet Mustafa (9) ve Miray (4) ile akrabaları yakından ilgilendi. Şehidin eşi Esra Tanboğa, cenaze töreni sırasında fenalaştı. Mezarlıkta görevlendirilen askerler, cenaze aracı etrafında ve çevrede güvenlik önlemi aldı.
Namazın ardından askerlerin omuzlarında taşınıp cenaze aracına götürülen Şehit Yasin Tanboğa, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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