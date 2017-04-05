İdlib saldırısı: Rusya'ya kınama kararını destekleme çağrısı

Suriyeli muhaliflerin elindeki İdlib'de düzenlenen hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı iddiası gündemiyle toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri Rusya üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rusya'ya, BM Güvenlik Konseyi'nin olası kınama kararına destek çağrısı yaptı.

Gabriel, sorumluların uluslararası savaş suçları mahkemesine çıkarılması gerektiğini de söyledi.

Daimi üyeler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın önerisiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı saldırıdan sorumlu tutan bir kınama kararının oya sunulması kararı verilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Brüksel'de yaptığı açıklamada, Suriye'deki durum normale döndükten sonra Beşar Esad'ın görevde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunun olması gerektiğini söyleyen Johnson, "Bu barbar rejim, yaptıklarıyla, Suriye'deki durum normale döndükten sonra görevde kalabileceğini düşünmemizi imkansız hale getirdi." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, saldırının arkasında Suriye hükümetinin bulunmadığını düşündürecek bir delil görmediğini de ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de yaptığı açıklamada, 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının, Suriye barışının bir an önce sağlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.