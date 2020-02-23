İdlib'e hava saldırıları

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında bulunan El Barah kasabası, Suriye ordusu uçakları tarafından hava saldırıları düzenlendi. Sivillerin boşalttığı belirtilen bölgede 'ılımlı muhalifler'in cephelerinin bulunduğu aktarıldı. Suriye ordusuna ait insansız hava araçları da bölgede uzun uçuşlar gerçekleştiriyor.



İdlib’e bağlı El Barah kasabasına gün boyu hava saldırısı düzenlendi. Suriye ordusunun saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, 'ılımlı muhalif' grupları ile Suriye ordusu askerleri arasında çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Suriye ordusuna ait insansız hava araçları da uzun uçuşlar gerçekleştirilirken, gün boyunca 'ılımlı muhalifler'in cephelerinin bulunduğu El Barah ve Ariha bölgesine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Hava saldırılarının yanı sıra Suriye ordusu askerlerinin de sık sık top atışları da gerçekleştirdiği aktarıldı.

(DHA)